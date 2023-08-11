В Рубцовской больнице диспансеризацию проходят не вставая с дивана. Но есть нюанс…
“Сижу дома, отдыхаю. Приходит оповещение с Госуслуг – вы прошли диспансеризацию. У вас проблемы с сердцем, давлением, спиной. До чего техника то дошла. Не поднимаясь с дивана теперь можно пройти медобследования”.
На запрос в поликлинике ответили, что диспансеризацию он все таки не проходил. Но не пояснили, откуда взялись диагнозы. Иван отмечает, что в поликлинике пройти какое-то обследование в принципе нереально. Максимум готовы померить давление. То врачей нет, то талонов нет, всегда какие-то отговорки.
Лечили или не лечили???
UPD
В продолжении истории про ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ:
Нашему герою Ивану позвонили из поликлиники ГБ 2. Сказали, что произошла ошибка, внесли не то и не туда. Что делать с диагнозами – не уточнили.
Пригласили пройти все обследования быстро и бесплатно.
Вчера сотни людей откликнулись с такой же проблемой и многих был указан тот же терапевт. Как быть этим людям? Тоже ждать звонка с извинениями?