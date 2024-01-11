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В Рубцовске 68-летний водитель сбил ребенка

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В Рубцовске 68-летний водитель сбил ребенка

Сегодня, 11 января, в 08:20 на улице Дзержинского в районе дома № 17 произошло ДТП – наезд на пешехода, — сообщили в краевой Госавтоинспекции. По предварительным данным, водитель-мужчина, 1955 года рождения, управляя автомобилем «Рено Симбол», двигаясь по улице Дзержинского со стороны улицы Громова в направлении проспекта Ленина, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, 2012 года рождения, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП ребенок получил травмы различной степени тяжести.

Взято отсюда.

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