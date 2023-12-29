В Рубцовске четверо человек пострадали в ДТП с маршруткой

Утром 29 декабря в Рубцовске, на пересечении улиц Ленина и Дзержинского, произошло серьезное ДТП с участием маршрутного такси. По информации ГИБДД, за медицинской помощью обратилось четыре человека.

В социальных сетях города появились кадры с места трагедии. На них видно, что внедорожник врезался в машину общественного транспорта. Обе единицы техники, деформированные, стоят на обочине.

«Услышал громкий удар, жесткий. Кошмар», – рассказал один из свидетелей трагедии.

На следующей видеозаписи очевидец рассказал подробности инцидента. По словам мужчины, у одной из женщин в маршрутке – открытый перелом ноги.

«Я ей, короче, ногу перетянул, тряпку нашел какую-то в маршрутке. Кровь течет ручьем», – делится эмоциями закадровый голос.

Один из пострадавших держится за шею – возможен перелом позвоночника. Еще одна женщина сидела с какими-то травмами, но потом и вовсе покинула место ДТП.

Кроме того, горожанин пожаловался, что очень долго ждали автомобиль скорой помощи – хотя, по его мнению, тут их нужно было сразу несколько.

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Взято отсюда.

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