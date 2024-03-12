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В Рубцовске единственный претендент на благоустройство парка запросил 126 млн рублей

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В Рубцовске единственный претендент на благоустройство парка запросил 126 млн рублей

Проект набережной Фото: t.me/tomenko_22

Выбранный подрядчик оказался единственным конкурсантом. На выполнение проекта компании “Ремтеплострой” дается чуть больше восьми месяцев

В Рубцовске завершился тендер по отбору подрядчика для благоустройства парка-набережной. Единственный конкурсант запросил за свои услуги более 126 млн рублей – это максимально возможный ценник, сообщает “Банкфакс”.

Проект парка на правом берегу Алея был разработан в прошлом году за 4,9 млн рублей, а 11 марта этого года завершилось определение поставщика для выполнения там работ по благоустройству. Они пройдут в рамках муниципальной программы “Формирование современной городской среды”.

Подрядчику предстоит провести коммуникации на территории объекта, построить павильон для проката, амфитеатр, трассу здоровья, “летящую тропу” со смотровыми точками, озеленить парк и установить малые архитектурные формы. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко отмечал, что на благоустройство может уйти 143,3 млн рублей, включая 100 млн рублей федеральных средств. Сдать проект нужно в конце октября этого года.

Взято отсюда

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