Пострадавший получил травмы, однако о его состоянии ничего не сообщается. Сотрудники полиции по данному факту проводят проверку
11 января в 08.20 в городе Рубцовске в районе дома на улице Дзержинского, 17 сбили 11-летнего ребенка на пешеходном переходе, сообщили в Госавтоинспекции по краю.
Предварительно, 68-летний водитель Renault Symbol сбил пешехода, который переходил дорогу по зебре.
В результате ДТП пешеход получил травмы различной степени тяжести.
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП назначена проверка.
Ранее сообщалось, что в Бийске рейсовый автобус сбил 10-летнюю девочку на пешеходном переходе.
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