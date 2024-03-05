Проект набережной Фото: t.me/tomenko_22

Работы предполагается провести в рамках программы “Формирование современной городской среды”. На это выделяется 126,5 млн рублей

Власти Рубцовска ищут подрядчика, который займется благоустройством парка-набережной на правом берегу реки Алей. Мэрия объявила соответствующий тендер на “Госзакупках”.

В документации говорится, что нужно установить гамак, развивающее оборудование, канатный комплекс, качели, деревянные эко-тренажеры. Также указана установка туалетного модуля, двух торговых павильонов, трибуны с навесом и сцены.

Начальная максимальная цена контракта составила 126,5 млн рублей. Началом работ заказчик обозначил 15 апреля. Закончить необходимо до 1 ноября.

Ранее сообщалось, что на территории должен появиться входной павильон с прокатом велосипедов, трасса здоровья и “летящая тропа” со смотровыми точками, видовая башня с панорамным обзором.

Взято отсюда