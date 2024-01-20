Поврежденный тротуар Фото: Блогерша Рубцовск

Местные жители недовольны качество уборки тротуаров в городе. На некоторых улицах дорожники повредили относительно новый асфальт

Жители Рубцовска пожаловались, что на улице Сельмашской коммунальщики счистили лед с тротуара вместе с новым асфальтом, сообщает “Блогерша Рубцовск”.

“Кто жаловался на некачественную уборку тротуаров? Получите! Коммунальщики так постарались, что срезали не только лёд, но и асфальт. Ходить легче не стало, а за тротуар обидно”, – рассказал местный житель.

На кадрах видно, что на асфальте образовались множественные борозды от дорожной техники.

Местные жители в соцсетях отметили, что такая ситуация наблюдается и на других улицах города.

“По Транспортной также почистили по новому тротуару….Наверное, исполнитель за свой счёт хочет новые тротуары сделать весной”;

“Тракторную также почистили. Потом будут рассказывать, что в ямки попала вода и порвала асфальт”;

“И за эту так называемую работу получит зарплату. Заставить все это исправить”, – отметили комментаторы.

Взято отсюда