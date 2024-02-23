В Рубцовске лыжную гонку в советском стиле перенесли из-за морозов

С 23 февраля на 28 число перенесли спортивный праздник «Ретролыжня-2024», который пройдет в Рубцовске на «Трассе здоровья».

Особенность мероприятия в том, что участникам предлагают одеться в стиле 60-80-х годов прошлого века, захватив советские деревянные лыжи.

В соревнованиях могут участвовать мужчины и женщины в возрасте от 40 до 70 лет и старше. Пришедшие будут разделены на 6 возрастных групп.

Начнется мероприятие в 18:00.

Взято отсюда.

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