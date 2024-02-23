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В Рубцовске на пешеходном переходе иномарка сбила мужчину

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В Рубцовске на пешеходном переходе иномарка сбила мужчину

ДТП в Рубцовске Фото: t.me/rbk_inc

На месте происшествия работали сотрудники ДПС и бригада скорой помощи. Пострадавший мужчина получил перелом руки и ушибы

Вечером 22 февраля в Рубцовске на улице Октябрьской автомобиль сбил 30-летнего мужчину, сообщил Telegram-канал “Инцидент Рубцовск”.

Известно, что пешеход шел по нерегулируемому переходу, когда его сбил машина. За рулем иномарки был 29-летний водитель.

В результате ДТП пешеход получил закрытый перелом кисти и ушибы.

Ранее в Бийске водитель автобуса сбил женщину на пешеходном переходе. Она получила травмы различной степени тяжести.

Взято отсюда

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