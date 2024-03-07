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В Рубцовске начальника “антинаркотического” отдела полиции могли заключить под стражу

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В Рубцовске начальника "антинаркотического" отдела полиции могли заключить под стражу

Фото: znamkaluga.ru

Ранее в соцсетях ходили слухи, что Карпенко находится под домашним арестом. Однако в полиции не комментируют информацию на его счет

Задержанному начальнику отдела по контролю за оборотом наркотиков полиции Рубцовска Евгению Карпенко могли сменить меру пресечения. Об этом сообщает ” Банкфакс “.

В Сети появилась информация, что теперь он якобы находится под стражей вместо домашнего ареста. Сведения о его аресте также распространялись в соцсетях.

Напомним, что Карпенко подозревают в фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности. Уточняется, что для повышения показателей он “склонил гражданина к незаконному сбыту наркотических средств”. Кроме того, речь могла идти о подделке документов. Правоохранители отмечали, что их коллега будет уволен, если его вина будет доказана.

Взято отсюда.

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