Крещение Господне в Барнауле Фото: "Толк"

Жителей и гостей города призвали не рисковать своими жизнями: не окунаться в несанкционированные купели, так как это небезопасно

В Рубцовске в этом году не будут обустраивать крещенскую купель, сообщает газета “Местное время”.

Дело в том, что сотрудники городского Управления по делам ГОЧС сделали замеры на реке Алей и выяснили, что лед очень тонкий и неоднородный.

“В таких условиях невозможно обеспечить безопасное нахождение людей на льду. Поэтому было принято решение купель не оборудовать”,– отметил начальник городского Управления по делам ГОЧС Александр Саженин

18 января представители ГОЧС обследуют берег Алея на наличие несанкционированных купелей, а в ночь на 19 января будет организовано патрулирование береговой линии реки.

Отметим, что в городе не обустраивают крещенскую купель с 2021 года.

Ранее сообщалось, что в Барнауле начали строить Крещенский городок в районе Речного вокзала.

Взято отсюда