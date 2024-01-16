реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Рубцовске не будут обустраивать крещенскую купель в этом году

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В Рубцовске не будут обустраивать крещенскую купель в этом году

Крещение Господне в Барнауле Фото: "Толк"

Жителей и гостей города призвали не рисковать своими жизнями: не окунаться в несанкционированные купели, так как это небезопасно

В Рубцовске в этом году не будут обустраивать крещенскую купель, сообщает газета “Местное время”.

Дело в том, что сотрудники городского Управления по делам ГОЧС сделали замеры на реке Алей и выяснили, что лед очень тонкий и неоднородный.

“В таких условиях невозможно обеспечить безопасное нахождение людей на льду. Поэтому было принято решение купель не оборудовать”,– отметил начальник городского Управления по делам ГОЧС Александр Саженин

18 января представители ГОЧС обследуют берег Алея на наличие несанкционированных купелей, а в ночь на 19 января будет организовано патрулирование береговой линии реки.

Отметим, что в городе не обустраивают крещенскую купель с 2021 года.

Ранее сообщалось, что в Барнауле начали строить Крещенский городок в районе Речного вокзала.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Интересное

Вирусолог из Новосибирска назвал болезнь X, которая может вызвать новую пандемию

17.01.2024

 Интересное

ВКонтакте восстановила работу после массового сбоя

17.01.2024

 Интересное

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

17.01.2024

 Интересное

Барнаульцам напомнили, как безопасно погружаться в купель на Крещение

17.01.2024

 Интересное

Агутин трогательно поздравил Варум с годовщиной на фоне слухов о разводе

17.01.2024

 Интересное

Умер бывший директор лингвистического института АлтГПА Игорь Колесов

17.01.2024

 Интересное

Эксперты рассказали, как сделать зеркала сверкающими с помощью картофеля

17.01.2024

 Интересное

Ученые заявили, что COVID-19 может старить мозг человека на 20 лет

17.01.2024

Thumbnail
Интересное

На Чуйском тракте два человека пострадали при столкновении легковушек

17.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске