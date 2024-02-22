реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

В Рубцовске общественники провели большое межведомственное совещание на тему мусора

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Рубцовске общественники провели большое межведомственное совещание на тему мусора

Дополнить региональную схему новыми площадками сбора и переработки, пересмотреть тарифную политику предлагает Общественная палата края.

В совещании приняли участие представители Минпромэнерго и Минстроя, депутаты, главы районов. Главная тема – переход на экономику замкнутого цикла. Пока в России полезное вторичное сырьё извлекается только из 8% мусора, на Алтае только-только появляются предприятия, которые перерабатывают б/у аккумуляторы, превращают ПЭТ-бутылки в наполнители для подушек и т.д. На этом совещании было предложено уточнить территориальную схему обращения с отходами, прописав в ней такие объекты, как «эко-боксы», «эко-пункты», «эко-парки» и «экоПРОмпарки» (последнее – объекты глубокой переработки). Для этого Минстрою, совместно с главами районов, рекомендовано подготовить типовые проекты таких площадок и включаться с ними в разные госпрограммы – «Комфортная среда», например, или «Устойчивое развитие сельских территорий». Обсудили и предложение для тарифного регулятора края – привязать плату за мусор к фактическим затратам на его вывоз, сортировку и переработку. Это должно простимулировать и жителей налаживать раздельный сбор отходов. Высказанные идеи и предложения попадут на стол руководства края, отраслевых министров, председателей комитетов АКЗС.

Николай Березовский (Рубцовск)

Взято отсюда.

новости алтая и алтайская , новости алтая видео ,

горняк22 телеграм
Весна близко. До -5 градусов потеплеет в Алтайском крае 24 февраля

Весна близко. До -5 градусов потеплеет в Алтайском крае 24 февраля

Сосульки. Наледь. Барнаул Фото: Виталий Барабаш/"Толк" Прошлой ночью по краю…

Узнать больше
Как возить детей в такси безопасно? Все правила в одной картинке

Как возить детей в такси безопасно? Все правила в одной картинке

Узнали у известного агрегатора, как сделать поездку комфортной для всех…

Узнать больше
Расслабляйтесь. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 25 февраля

Расслабляйтесь. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 25 февраля

Бесконечный труд приведет к серьезным проблемам Звездное небо ночью /…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp