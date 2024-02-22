В Рубцовске общественники провели большое межведомственное совещание на тему мусора

Дополнить региональную схему новыми площадками сбора и переработки, пересмотреть тарифную политику предлагает Общественная палата края.

В совещании приняли участие представители Минпромэнерго и Минстроя, депутаты, главы районов. Главная тема – переход на экономику замкнутого цикла. Пока в России полезное вторичное сырьё извлекается только из 8% мусора, на Алтае только-только появляются предприятия, которые перерабатывают б/у аккумуляторы, превращают ПЭТ-бутылки в наполнители для подушек и т.д. На этом совещании было предложено уточнить территориальную схему обращения с отходами, прописав в ней такие объекты, как «эко-боксы», «эко-пункты», «эко-парки» и «экоПРОмпарки» (последнее – объекты глубокой переработки). Для этого Минстрою, совместно с главами районов, рекомендовано подготовить типовые проекты таких площадок и включаться с ними в разные госпрограммы – «Комфортная среда», например, или «Устойчивое развитие сельских территорий». Обсудили и предложение для тарифного регулятора края – привязать плату за мусор к фактическим затратам на его вывоз, сортировку и переработку. Это должно простимулировать и жителей налаживать раздельный сбор отходов. Высказанные идеи и предложения попадут на стол руководства края, отраслевых министров, председателей комитетов АКЗС.

Николай Березовский (Рубцовск)

Взято отсюда.

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