В Рубцовске полицейские задержали 35-летнего наркокурьера

Рубцовская полиция в ходе проверки оперативной информации задержала 35-летнего местного жителя с 16 свертками наркотиков. Согласно данным экспертизы, мужчина планирован распространить с помощью закладок более четырех грамм запрещенного вещества.

Возбуждено уголовное дело за распространение наркотиков в крупном размере, а также за подготовку и покушение на это преступление.

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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