В Рубцовске постоялец дома-интерната задушил своего соседа

Следователи. Следственный комитет Фото: Следственный комитет РФ по Алтайскому краю

Конфликты между постояльцами интерната длились на протяжении долгого времени. В итоге очередная ссора закончилась трагедией

В Рубцовске 73-летнего постояльца дома-интерната для престарелых обвиняют в убийстве своего соседа по комнате, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По версии следствия, обвиняемый проживал в одной комнате с 69-летним мужчиной. При этом постояльцы часто ссорились на бытовой почве. Вечером 28 сентября 2023 года во время очередного конфликта злоумышленник руками задушил своего соседа.

Мужчину заключили под стражу. Сейчас следователи ведут сбор доказательств по делу.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае постоялец реабилитационного центра, движимый чувством ревности, зарезал мужчину. Обвиняемого заключили под стражу.

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