В Рубцовске проходит фотовыставка отца Сергия

В картинной галерее Рубцовска открылась фотовыставка «Отражение», автором работ является настоятель храма Рождества Богородицы отец Сергий (Волков).

Чудесное в обычном

– Десять лет назад, когда мне исполнялось 25 лет, я решил сделать себе подарок – хороший фотоаппарат, на который начал снимать цветы на подоконнике, рыб в аквариуме, предметы в комнате, – вспоминает отец Сергий. – Потом география расширилась. Мне довелось служить в разных местах нашей страны и за рубежом, и всегда с собой была фотокамера. Это уже не просто привычка, а часть меня.

У рубцовского батюшки удивительная биография. Самое необычное в ней, пожалуй, служение в православном приходе святителя Николая в Риме в 2018–2019 годах. В настоящее время он является настоятелем храма Рождества Богородицы и, будучи аспирантом Елецкого государственного университета, работает над кандидатской диссертацией. Что же касается увлечения фотографией, то оно помогает ему как в работе над сайтом Рубцовской епархии, так и в открытии чудесного в обычном.

В группе одной из социальных сетей у него размещено 1978 фотографий. На выставке в картинной галерее 39, совсем небольшая часть. И то у автора были сомнения, которые сотрудникам краеведческого музея все-таки удалось развеять.

Это всё моё, родное

Выставка называется «Отражение». По словам автора, это отражение всего и во всем: божественного в природе и в человеке, человека на фоне природы.

– Погрузившись в эту атмосферу, человек непременно вспомнит, что он образ и подобие Божие. Отражать божественный свет – это наша общечеловеческая задача, – считает отец Сергий.

Экспозиция делится на три части. Первая – родная природа в окрестностях Рубцовска, узнаваемая река Склюиха с замысловатым петляющим руслом, памятник природы – скальный каньон на реке Кизиха. Есть места, в которых, на первый взгляд, нет ничего необычного, но чем-то они цепляют душу и как-то по-особенному ассоциируются со словом «родина». Чувствуется что-то близкое, родное, рубцовское.

– Выставка, которую мы представляем сегодня, обладает уникальной способностью: она очень убедительно доказывает, что для того чтобы увидеть красоту, вовсе необязательно уезжать за тридевять земель, надо просто посмотреть по сторонам. Красота там, где мы с вами есть, – говорит главный специалист краеведческого музея Светлана Татарчук. – Мы с вами счастливые люди, мы живем на Алтае, который щедро дарит подобные эмоции. Оказавшись на лоне этого удивительного пространства, остается лишь следовать за ним, дышать в унисон, встраиваться в его ритмы.

В гармонии с природой

Великолепные фотографии отца Сергия доказывают, что автор тонко чувствует окружающий мир и передает это чувство зрителям. Поэтому второе направление назвали «Гармония души и природы». Это элементы природы, на которых сосредоточивается человек и душа приходит в гармонию, созерцая их.

Еще одна серия фотографий посвящена православию. Поэтичный снимок храма Михаила Архангела в селе Малышев Лог вызовет в душе каждого православного человека чувство очищения и настроит на размышления о высоком. А вот фотография с крестного хода в село Коробейниково. Тема паломничества не удивительна для священника-фотографа. Именно в паломничестве особо остро чувствуется состояние, которое называется высоким словом «соборность». Это ни с чем не сравнимая радость единения веры, единомыслия с окружающими тебя людьми.

Божественный дар

По мнению автора, все эти направления взаимосвязаны:

– Все происходит на лоне природы, а природа – это божественный дар, чтобы мы, созерцая ее, восходили от обыденности к Творцу.

Но есть еще и особый дар фотохудожника. Обычный человек увидит картинку и пройдет мимо, не заметив в ней ничего особенного, а мастер поймет, как ее запечатлеть.

– Один из талантов отца Сергия – подмечать с помощью фотографий разные моменты: исторические и просто красивые. Передать духовность с помощью фотографии, увидеть человека с переживаниями души нужно уметь. У отца Сергия такой талант есть, – отмечает епископ Рубцовский и Алейский Роман.

Директор краеведческого музея Марина Селиванова поделилась, что ей по роду деятельности часто приходится иметь дело с фотографиями:

– Нередко меня просят их оценить, а я не могу. Современные фотографии красивые, но часто пустые. А тех, которые не пустые, совсем мало. Сегодня в нашем зале 39 таких непустых фотографий. Для меня каждая из них – это история. Забудьте, что вы взрослый человек или даже начальник. Позвольте себе погрузиться в фотографию, которая перед вами, и тогда вы раздвинете ее рамки и окажетесь в том моменте, который запечатлел фотограф.

Красота вокруг

В рамках выставки, которая будет работать до 21 января, запланировано несколько встреч с отцом Сергием. Первую назвали «Духовное измерение фотографии», ведь фотограф, как никто другой, способен созерцать божественное присутствие, замечать гармонию окружающего мира и через эту гармонию воспитывать себя и окружающих.

Также отец Сергий не исключает возможность проведения небольших мастер-классов, чтобы научить детей и взрослых видеть красоту вокруг себя. Как любое искусство, фотография отражает внутренний мир человека, его интересы, образ жизни. Она фиксирует события, делает ярче и нагляднее любую информацию, усиливает эмоцио­нальную выразительность слова и хранит дорогие для нашего сердца воспоминания.

На эту выставку и встречи нужно приходить семьями, потому что работы отца Сергия будут интересны людям разного возраста. Запечатленная на них природа вдохновляет, дарит духовное очищение. И когда душа станет открыта и чиста, люди научатся видеть красоту и дарить ее окружающим, как это сделал рубцовский священник.

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Взято отсюда.

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