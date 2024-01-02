В Рубцовске произошло ДТП с участием троллейбуса

2 января жители Рубцовска, ехавшие в троллейбусе, так и не добрались до своих остановок. Виной стало ДТП.

Авария произошла в 10:10 на регулируемом перекрестке Ленина-Дзержинского. Как рассказали в ГУ МВД России по Алтайскому краю, водитель, будучи за рулем автомобиля «Ниссан» выехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение иномаркой «Мазда Фамилия» под управлением водителя 1977 года рождения.

После этого «Ниссан» отлетел в сторону и врезался в рядом стоящий троллейбус под управлением водителя 1972 года рождения.

В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.

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Взято отсюда.

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