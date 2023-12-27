В Рубцовске прошло торжественное мероприятие, посвященное 30-летию избирательной системы Российской Федерации

В Рубцовске прошло торжественное мероприятие Рубцовской городской территориальной избирательной комиссии, посвященное 30-летию избирательной системы Российской Федерации и подведению итогов 2023 года.

К участию были приглашены председатели, заместители председателей и секретари участковых избирательных комиссий Рубцовска, также гостями стали Глава города Рубцовска Дмитрий Фельдман, заместитель председателя Рубцовского городского Совета депутатов Валерий Никеев и организатор выборов, заместитель главы администрации – руководитель аппарата Инна Черданцева.

«Наше сегодняшнее мероприятие – это, прежде всего, возможность выразить признательность и вручить заслуженные награды людям, которые очень ответственно, а главное, с любовью относятся к своей работе в участковой избирательной комиссии, – отметила в своей приветственной речи председатель Рубцовской городской ТИК Лариса Боброва. – Легко говорить о каких-то достижениях, если в команде всегда готовы учиться чему-то новому. Именно поэтому наш основной кадровый состав – это близкие по духу люди!»

В ходе мероприятия руководящему составу участковых комиссий Рубцовска и членам Рубцовской городской ТИК были вручены почётные грамоты, благодарности и благодарственные письма Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, Избирательной комиссии Алтайского края, Главы города Рубцовска Алтайского края и председателя Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края.

Взято отсюда.

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