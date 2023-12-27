В Рубцовске прошло заключительное занятие краевого проекта «Школа наставничества – Школа воспитания»

Заключительное занятие краевого просветительского проекта «Школа наставничества – Школа воспитания» прошло в Рубцовске. Оно было организованно краевым отделением Союза женщин России и Советом женщин города Рубцовска в рамках 18-стороннего соглашения органов власти и общественности в интересах семьи и детей.

Всё начинается с семьи

Встреча прошла в обновленном здании Детско-юношеского центра, которым руководит председатель Рубцовского женсовета Валентина Юрьевна Удод. Сценарий, продуманный до мелочей, на протяжении трех часов легко удерживал внимание участников. Начался он с приветствия представителя администрации города Алексея Мещерина и председателя регионального отделения Союза женщин России Надежды Ремнёвой. Они и задали глубокий и деловой тон событию.

В центре зала – воспитанники Союза детских и подростковых организаций. На экране появились их самые важные дела за последний год. А его руководитель с гордостью представила выпускника штаба, участника СВО Дмитрия Микрюкова, награжденного медалью «За воинскую доблесть и отвагу». Было ясно, что к почестям парень не привык, под шквалом аплодисментов он смутился. Но награды рассказали о нем сполна.

Мини-опрос среди подростков показал, как они понимают честь, ответственность, умение держать слово. Вывод: ребенку с детства прививаются эти качества. И эту мысль лейтмотивом продолжили многодетная семья Сериковых и приемная семья Маматовых. На личном жизненном примере они доказали, что все начинается с семьи.

Специалисты соцзащиты, образования, культуры в своих выступлениях отразили тесное взаимодействие с женсоветом. Совместными усилиями за 28 лет родители около 150 многодетных семей представлены к правительственным наградам и почетным званиям за воспитание детей. «Эстафета родительского подвига» – любимое и действенное детище женсовета.

На особом контроле находится проект по работе с семьями бойцов СВО. Но не только положительный опыт был отмечен, обсуждался вопрос и о семьях, находящихся в социально опасном положении. Им в первую очередь нужна поддержка и шефство общественности, чтобы заложить в ребенке те качества, о которых шла речь на форуме.

Мощной командой выступил клуб женщин-предпринимателей, созданный при женсовете. Негласный его руководитель Галина Плотникова рассказала, что продолжает дело своего отца, почетного гражданина города. На ее слова зал отозвался бурной овацией.

«Меньше говорить, больше делать»

Одна за другой вставали к мирофону женщины, которым было чем поделиться. Население знает об их меценатстве и нередко к ним обращается. Накормят, обуют, оденут, навестят пожилых, съездят в детдом, больницу. Но если проведут праздник, то он не только достояние города и края, но и с замахом на всероссийский масштаб. Так произошло с фестивалем женского творчества и предпринимательства «Степные россыпи», который проведен уже в третий раз, вызывая только положительные отклики. На века останется Мемориал памяти «Непокорённые» в центре города, посвященный детям войны, узникам концлагерей и детям, погибшим в мирное время. В нем большой вклад горячих сердец и рабочих рук горожанок. «Надо меньше говорить, а брать дело в свои руки, тогда будут династии, традиции, успех и уважение людей», – подчеркнула Галина Плотникова.

Одним из первых в крае, с 2009 года, организован в районе Совет отцов, который своим вниманием охватывает и город Рубцовск, работает в тесном контакте с женсоветом. И все эти годы его возглавляет Николай Кляйн. Членов Совета отцов можно часто увидеть в школе на уроках «Разговоры о важном». Забота об экологии, посадки леса, труд по благоустройству, посылки и письма в СВО – круг их интересов и забот. Только в поселке Катково семьи засолили для воинов 600 килограммов капусты, подготовили много меда, окопных свечей. В своем выступлении Николай Кляйн подчеркнул: «Живи так, чтобы дети, задумавшись о чести, вспомнили о тебе».

С особым вниманием был выслушан командир разведчиков из воинской части города Мериан Логуа. Он как будто сошел с постамента: крепкий, красивый, легко, уверенно и доступно доложил о своей готовности влиться в ряды СВО, как о решенном и важнейшем деле. Такое оно, молодое поколение! Достойная выросла смена.

В выступлениях, рассказывая о своих делах, молодые кадеты – участники «Движения Первых» доказывали желание учиться у старших и быть их наследниками в главном – любить и защищать Родину.

Честь – совесть, честь – труд

Руководитель ветеранских движений Галина Тарасенко презентовала сборник женских стихов, написанный под влиянием СВО. Была создана патриотическая группа ветеранов-педагогов, которые отправились в школу для общения с ребятами. Вместе смотрят фотографии героев. Пишут письма. Слово «честь» рассматривают только так: честь – совесть, честь – труд, гордость за свою семью и династии.

Завершилось торжество награждением большой группы активисток женсовета от имени Союза женщин России почетными грамотами, павлопосадскими платками, цветами. А школьникам вручили подарки от городского Совета женщин – за бескорыстный общественный труд.

«Горжусь, что у нас есть такие мощные скрепы, как Советы женщин, которым до всего есть дело, и которым в наше непростое время удается крепить ряды всех поколений созидателей и патриотов в своих селах и городах», – подвела итог мероприятию Надежда Ремнёва. Она также выразила благодарность председателю Совета женщин г. Рубцовска Валентине Удод за ее организаторский талант, умение объединять людей всех категорий, вести их за собой, вдохновлять на служение добру, на подвиг, на любовь к семье, родному городу.

По словам краевого лидера женщин, форум удался как большой урок по важнейшему предмету – «Береги честь смолоду»!

Подготовила Ксения ТЕВС, (фото Р. Светловой)

>

Еще читают

Взято отсюда.

новости республики алтай , лента новостей республики алтай ,