В Рубцовске простятся с 48-летним участником спецоперации

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Житель Алтайского края погиб во время боевых действий. Редакция “Толка” приносит соболезнования родным и близким погибшего

В ходе военной спецоперации погиб 48-летний житель Рубцовска Евгений Столяров, сообщает “Инцидент Рубцовск” .

Евгений Столяров Фото: t.me/rbk_inc

Известно, что он погиб 12 февраля во время боевых действий.

Прощание со Столяровым состоится 26 февраля в кафедральном соборе Михаила Архангела на ул. Советской, 9.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО погиб спортсмен и тренер из Алтайского края Владимир Панкратов. Он ушел в зону спецоперации вслед за сыном и умер в госпитале от ранений.

Взято отсюда.

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