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В Рубцовске расселят аварийный дом, где обрушился потолок

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В Рубцовске расселят аварийный дом, где обрушился потолок

Дом на ул. Комсомольской, 130 Фото: Администрация Рубцовска

Если жильцы дома будут отказываться покинуть аварийное жилье, то администрация направит документы в суд о принудительном выселении

В Рубцовске расселят аварийный многоквартирный дом на улице Комсомольской, 130, сообщает “Катунь 24”.Ранее, в конце декабря, в двухэтажке обрушился потолок

Независимый эксперт уже провел оценку и определил выкупную стоимость за жилые помещения. Администрация города направила письмо губернатору Алтайского края с просьбой оказать финансовую поддержку на проведение мероприятий по расселению людей.

В настоящее время из 20 квартир жильцы освободили только восемь. При этом три из них уже были пустующими.

Ранее сообщалось, что в Барнауле произошел пожар в двухэтажном многоквартирном доме на улице 2-й Строительной, 42. Проведенная экспертиза показала, что дом непригоден для проживания. В границах дома ввели режим повышенной готовности.

Взято отсюда

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