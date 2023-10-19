12-летняя девочка не стоит на учёте, живет в благополучной семье. На днях мама в семь вечера ушла на родительское собрание, дверь закрыла на ключ, дочери сказала делай уроки. Позднее женщина получила звонок из полиции — девочка выпала из окна.

Пострадавшая пояснила, что просто хотела вылезти на улицу, прогуляться с другом. На то, что всё обернётся травмами, не рассчитывала. У школьницы закрытый перелом ребра, переломы костей таза и много повреждений других костей. Недавно её прооперировали.

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Взято отсюда