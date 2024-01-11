В Рубцовске школьника сбили на пешеходном переходе

Утром 11 января в Рубцовске произошло ДТП – наезд на пешехода. Под автомобиль попал 12-летний ребенок.

Инцидент произошел в районе дома № 17 на улице Дзержинского. Предварительно установлено, что 68-летний водитель двигался от улицы Громова в направлении проспекта Ленина на «Рено Симбол» и сбил подростка, который переходил проезжую часть по нерегулируемому переходу.

От удара ребенок получил травмы различной степени тяжести.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП назначена проверка.

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