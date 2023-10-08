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В Рубцовске суд взыскал компенсацию морального вреда за укус собаки

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Бродячая собака Фото: Бийск 22

Суд встал на сторону прокуратуры, посчитав, что администрация города фактически не справилась с обязанностями по отлову бездомных животных

В Рубцовске прокуратура через суд добилась выплаты компенсации морального вреда ребенку, которого укусила собака, сообщает пресс-служба прокуратуры края.

Суд установил, что в Рубцовске бездомная собака напала на мальчика во дворе дома. Он получил рану левой голени.

Суд определил администрацию города уполномоченным органом по обращению с безнадзорными животными и взыскал в пользу ребенка компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей.

Суд апелляционной инстанции с таким решением согласился, отклонив доводы ответчика о том, что администрация не может заключить контракт по отлову животных. Суд счел, что власти фактически не исполнили свои обязанности.

Решение вступило в законную силу, его исполнение контролируется.

Ранее барнаульцы пожаловались на стаю агрессивных собак у школы.

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