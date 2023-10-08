В Рубцовске суд взыскал компенсацию морального вреда за укус собаки
Бродячая собака Фото: Бийск 22
Суд встал на сторону прокуратуры, посчитав, что администрация города фактически не справилась с обязанностями по отлову бездомных животных
В Рубцовске прокуратура через суд добилась выплаты компенсации морального вреда ребенку, которого укусила собака, сообщает пресс-служба прокуратуры края.
Суд установил, что в Рубцовске бездомная собака напала на мальчика во дворе дома. Он получил рану левой голени.
Суд определил администрацию города уполномоченным органом по обращению с безнадзорными животными и взыскал в пользу ребенка компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей.
Суд апелляционной инстанции с таким решением согласился, отклонив доводы ответчика о том, что администрация не может заключить контракт по отлову животных. Суд счел, что власти фактически не исполнили свои обязанности.
Решение вступило в законную силу, его исполнение контролируется.
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