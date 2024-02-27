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В Рубцовске водитель маршрутки высадил школьника на мороз

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В Рубцовске водитель маршрутки высадил школьника на мороз

Причиной мужчина назвал нежелание везти единственного в маршрутке пассажира

В Рубцовске водитель маршрутки высадил школьника на мороз за несколько остановок от дома, просто отказался ехать дальше, сообщает СУ СК России по Алтайскому края. 

14-летний мальчик возвращался с тренировки домой. Школьник добирался на маршрутке. Когда в салоне не осталось никого, кроме подростка, водитель попросил мальчика выйти и пересесть на другой автобус, взяв при этом деньги за проезд. Однако следующий автобус так и не подошел. До дома школьник добирался 40 минут, периодически заходя в магазины, чтобы погреться. По дороге у мальчика разрядился телефон. Родители подростка написали заявление в полицию.

По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка по статье “Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности”. Председатель Следственного комитета России поручил руководителю СУ СКР по Алтайскому краю возбудить уголовное дело и представить доклад.

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Взято отсюда

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