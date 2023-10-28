Площадь им. Ленина в Рубцовске Фото: rubtsovsk.org

За площадь им. В.И. Ленина проголосовало более 3,6 тысяч горожан (83%), что позволило этому варианту победить. Второе место заняла набережная им. Н.Ф. Петрова

В Рубцовске определили место, где установят стелу “Город трудовой доблести”, сообщили в администрации города.

27 октября завершилось онлайн-голосование за территорию. Первое место заняла площадь им. В.И. Ленина, территория бывшей гостиницы “Алей”.

В сентябре президент России Владимир Путин поддержал присвоение звания “Город трудовой доблести” 10 населенным пунктам страны, включая Рубцовск.

“Труженики Рубцовска помогали фронту в годы Великой Отечественной войны, внесли ощутимый вклад в нашу общую победу. И в другие сложные периоды жизни страны Рубцовск никогда не подводил, оставаясь одним из ключевых, опорных городов края. Рад, что мы вместе прошли этот путь и теперь у нашего Рубцовска есть такое почетное звание”, – заявлял глава региона Виктор Томенко.

Напомним, что Барнаулу почетное звание президент присвоил в мае 2021 года. Соответствующую стелу открыли 4 ноября 2022 года.

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