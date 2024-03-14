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В Рубцовске зимний сезон закроют лыжной гонкой

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В Рубцовске зимний сезон закроют лыжной гонкой

16 марта в Рубцовске на Трассе здоровья пройдет последняя в зимнем сезоне лыжная гонка.

Мероприятия состоится в районе набережной Н.Ф. Петрова. Принять участие в соревнованиях могут все желающие, сообщает «Местное время».

Лыжники самостоятельно выбирают дистанцию – 4 или 8 км. Дистанцию длиной 500 метров смогут покорить юные рубцовчане 2016 года рождения и младше, а также горожане с ограниченными возможностями здоровья.

Предварительную заявку на участие можно подать до 16 часов 15 марта на электронную почту СШ «Спарта»: sport sparta@mail.ru. Или по адресу: Рубцовск, ул. Светлова, 96а. Телефон для справок: 8(38557) 9-24-70.

Прием личных заявок – 16 марта с 10:00 на стартовой поляне Трассы здоровья.

Кстати, участникам предложат горячий витаминный чай, а еще все лыжники получат сладкие призы.

Программа:

  • 10:30-10:50 – Регистрация участников
  • 11:00 – Парад открытия
  • 11:15 – Старт на дистанции
  • 14:00 – Закрытие соревнований

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    Взято отсюда.

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