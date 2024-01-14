В рубцовской больнице теперь можно записаться на приём к врачу-нефрологу

Раньше получить консультацию такого специалиста можно было только в частных клиниках или по направлению в краевых медучреждениях.

Источник фото: Минздрав Алтайского края

В поликлинике Городской больницы №2 Рубцовска начал прием врач-нефролог, сообщают в Министерстве здравоохранения Алтайского края . Специалист отвечает за диагностику, лечение и определение эффективных профилактических методов предупреждения различных заболеваний почек и ведет наблюдение пациентов с хронической почечной недостаточностью.

Врач – Наталья Процюк . В 2019 году специалист прошла переподготовку по направлению «Нефрология» в Кемеровском государственном медицинском университете. С января 2020 года работала врачом-нефрологом в отделении гемодиализа Городской больницы №2 Рубцовска, а теперь будет оказывать амбулаторную помощь.

Направление на консультацию к нефрологу можно взять у терапевта. Записаться на прием также можно самостоятельно по телефону регистратуры (38557) 5-37-18 или через портал госуслуг .

Взято отсюда.

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