В Рубцовском районе местный житель предстал перед судом за умышленное причинение смертельных травм своему брату, замаскировав преступление под безвестное исчезновение

Рубцовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего жителя одного из сёл Волчихинского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, 5 июня 2023 года обвиняемый, находясь у себя дома, из-за личных неприязненных отношений нанес своему 47-летнему брату, с которым вместе проживал, несколько ударов кулаком в область лица. Спустя несколько часов он обнаружил, что родственник не подает признаков жизни. Испугавшись содеянного и не желая быть привлечённым к уголовной ответственности, он на следующий день вывез тело потерпевшего на садовой тележке в заросли деревьев вблизи села, после чего обратился в правоохранительные органы с заявлением о безвестном исчезновении брата. Длительное время фигурант пытался ввести следователей и оперативных сотрудников полиции в заблуждение. Однако уйти от ответственности ему не удалось – в ноябре 2023 года под тяжестью доказательств он сознался в содеянном, показав место, где спрятал тело потерпевшего.

Следователем Следственного комитета собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором Волчихинского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Ольга Чеснокова

Взято отсюда.

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