В руках – шампанское, а ноги – в тазике с горячей водой. Как жительница Алтая необычно встретила Новый год

Чудес в нашей жизни случается много, но есть то особое, что запоминается на всю жизнь. Ключи от новенького авто под елочкой, колечко на безымянном пальце правой руки, или новоселье под конец декабря. Мое чудо случилось вечером 31 декабря 1999 года, когда за несколько часов я успела разочароваться в человечестве – и снова в него поверить.

В то время я получала второе высшее, доучивалась в институте культуры. Семья моя, муж-офицер и двое маленьких сыновей, жила в военном городке Алейска. В сессионное время приходилось разрываться между Барнаулом и домом. И вот – зимняя сессия. Почти все сдано, остался один зачет, который поставили на 31 декабря.

Для тех, кто не знает: спецпредметы в АГИК сдают в форме показов, а это не «зашел – вышел», как в других вузах. Предвидеть, когда «отстреляется» вся группа, почти невозможно. Соответственно, и угадать, на какое время покупать билеты домой. Старались попасть на вечерние рейсы, чтоб уж наверняка успеть «закрыть» зачетку.

А на автовокзале желающие уехать еще в старом году штурмом брали кассы. Но ура – мне достался вожделенный билетик на дополнительный рейс до Алейска.

В промороженном микроавтобусе (термометр в тот день минус 36 показывал) удалось даже задремать. Грезилась милая возня обожаемых мальчиков, пельмени, только что из кастрюльки, и горячая ванна с пенкой.

Мечты прервал громкий железный «бряк», не суливший ничего хорошего. Водитель, матерясь, вышел посмотреть, что стряслось. Выяснилось, что никто никуда едет. Отвалился кардан. Мы встали в чистом поле где-то за Бураново. Сначала ждали, пока по рации наш «капитан» свяжется с автовокзалом, еще час ушел на то, чтобы выяснить: техподдержка не придет, она замерзла.

Было решено пересаживать пассажиров на проходящие автобусы, в первую очередь – с детьми. «Проходящих» оказалось всего два, оба полные, но кого-то все же отправили с ними в сторону Рубцовска.

Мороз меж тем крепчал, и по ощущениям в отмерзающих напрочь ногах достигал уже минус 120 градусов. Нас оставалось пятеро на ледяной трассе. Уже редкие в 8 вечера машины шуровали мимо. До дома было ровно сто непреодолимых километров. Позвонить? Да что вы, сотовые еще в диковинку. Как и пункты обогрева, впрочем. 1999-й – это вам не 2023-й.

Красивый ярко-красный автобус, показавшийся поначалу миражом в ледяной пустыне, оказался реальным. Теплый, просторный, и места в нем всем хватило. Команда баскетболистов ехала из Новосибирска в Казахстан, возвращаясь с соревнований. Веселые спортсмены быстренько нас отогрели, передав фляжку с коньяком. А когда отыскался вдруг термос с горячим кофейком, получилось снова поверить в человечество.

Дома меня уже потеряли, конечно. В родное тепло я ввалилась настоящей снежной бабой, когда уходящий год отбил 22.00. А вы когда-нибудь поднимали шампанское под бой курантов, держа ноги в тазике с горячей водой?

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Взято отсюда.

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