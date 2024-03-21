В с. Вторая Каменка Локтевского района открыли капитально отремонтированный дом культуры

Решение об обновлении учреждения было принято после обращения сельчан к председателю краевого Законодательного Собрания Александру Романенко. По словам местных жителей, ДК всегда был центром жизни не только для центральной усадьбы, но и для соседнего поселка Междуречье. Творчество вокальных коллективов «Заринушка», «Вдохновение», «Юность», «Солнышко», детской вокальной группы «Потешки» и театрального кружка «Маски» знают далеко за пределами района, их работы не раз занимали призовые места в краевых конкурсах учреждений культуры. Также здании 1966 года постройки размещалась поселенческая библиотека. Теперь обновленный дом культуры станет подарком для Локтевского района, который в этом году отмечает 100-летие. «За последние несколько лет во Второй Каменке появилось уличное освещение, фельдшерско-акушерский пункт, силами сельскохозяйственного предприятия перекрыта крыша у школы, по партийному проекту «Единой России» там отремонтирован спортивный зал. Теперь мы сообща сделали дом культуры, который, уверен, всегда будет так же полон зрителей как сегодня. Все это стало возможно благодаря совместным усилиям сельчан, желающих сделать свой дом лучше, власти и бизнеса», – отметил спикер. Александр Романенко также напомнил, что сегодняшнее событие – один из шагов реализации государственной политики по формированию условий для развития молодого поколения. «Президент нашей страны в своем Послании Федеральному Собранию дал получение Правительству выделить более 450 миллиардов рублей на ремонт всех детских садов и школ страны. Работу предстоит завершить к 2030 году. Общая задача власти состоит в том, чтобы с первого дня в детском саду до выпуска из школы наши дети находились в комфортной среде для воспитания и обучения. Это амбициозная цель, реализации которой мы обязательно добьемся. Сегодняшнее событие – пример того, что вместе нам по силам подобные задачи», – сказал председатель АКЗС на открытии дома культуры. Как рассказала заместитель главы администрации Локтевского района Елена Пилипас, работы по ремонту проводились в рамках краевой адресной инвестиционной программы. Подрядчиком были заменены кровля, окна, отремонтированы основные и запасные входные группы, произведена отделка помещений современными материалами. Всего на проведение работ было направлено чуть более 6 млн рублей из краевого и муниципального бюджетов. В процессе реконструкции было принято решение провести дополнительные работы: произведен ремонт электрооборудования, приобретены котел для автономной котельной, кресла зрительного зала и сценические костюмы для коллективов. На эти цели были направлены порядка 2,5 млн рублей краевой субсидии, муниципального софинансирования и спонсорской помощи базового хозяйства «Альтаир». Главную оценку результата всех усилий высказала юная артистка дома культуры Нели Розенгрин. «Мы танцуем и поем здесь с самого первого класса. На время ремонта пришлось репетировать в сельсовете. Когда мы вернулись сюда, то все очень удивились: все такое новое и больше. Стало очень красиво и уютно. Теперь выступать с нами захотели и другие ребята», – поделилась она своими впечатлениями.