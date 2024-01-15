Львенок Алтай Фото: vk.com/samarazoo

Львенок Алтай – сын львицы Аи и льва Алтая из Барнаула. Он родился весной прошлого года на праздник Пасхи и сейчас активно растет и набирает вес

В самарском зоопарке рассказали, как сделать день продуктивнее на примере львенка Алтая, сообщает sovainfo.ru.

“Как сделать день продуктивнее? Секрет успеха в игровой активности, как у Алтая”, – отметили в зоопарке.

На видео, которое опубликовали сотрудники организации, котенок в вольере резвился со своими игрушками – резиновой покрышкой и висящим на веревке шаром. Львенок очень активен и полностью погружен в свое занятие.

Горожанам посоветовали взять на вооружение активность животного.



Напомним, что львенок Алтай родился в барнаульском зоопарке “Лесная сказка”. В зоопарк Самары он переехал в прошлом году после смерти льва Цезаря.

Взято отсюда