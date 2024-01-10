Это уже не первый случай для самолетов “Уральских авиалиний”. Около года назад 29 декабря 2022 года во время полета из Жуковского в Худжанд на свет появилась девочка Ойшахон

10 января в летевшем из России в Таджикистан самолете у беременной пассажирки начались роды, сообщает Telegram-канале UralAirlines_Official.

Женщина начала сильно кричать, когда рейс Жуковский – Душанбе уже набрал высоту. У пассажирки отошли воды и начались схватки.

На помощь беременной пришли пассажирка Мадина, которая работает медсестрой и бортпроводники, одна из который раньше была фельдшером. Роженицу уложили на ряд из трех кресел, подготовив набор для родов.

“Как только начали оказывать помощь, головка была уже видна, и совсем скоро на свет появился ребенок. Это случилось в 2.25 по времени Душанбе, а в 2.55 родился послед”, – рассказала старший бортпроводник Анна Семенова.

По ее словам, о ситуации сразу же доложили командиру экипажа, однако экстренная посадка не потребовалась, поскольку роды прошли без осложнений. По прилете в аэропорт Душанбе маму и младенца передали скорой помощи.

“Расчувствовавшиеся пассажиры собрали для новорожденной “приданое” прямо на борту: 55 тысяч рублей и 3 тысячи сомони”, – добавила сотрудница компании.

Ранее стало известно, почему самолет Москва – Горно-Алтайск вынужденно сел в Барнауле. В результате инцидента никто не пострадал.

Взято отсюда