В Санкт-Петербурге обнаружено тело девятимесячной девочки

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21 января 2024г. -RUBCOVSKE.RU. Тело девятимесячной девочки было найдено в петербургской квартире на Тихоокеанской улице. пишет МК.

23-летняя мать оставила своих детей в возрасте 9 месяцев и 1,5 года с подруги. В какой-то момент, как уже говорилось, подруга потеряла с ней связь. Когда женщина вернулась домой, ее знакомой там не оказалось, а дверь была закрыта. Девятимесячный ребенок не подавал признаков жизни.

Девочка была найдена между стеной и кроватью.

Мать ребенка была задержана. Няню разыскивает полиция.

Тело было взято под стражу для установления причины смерти.

Фото: Из открытых источников

Автор: glavred

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горняк