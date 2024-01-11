Хоккей. Шайба Фото: pixabay

Юноша выступал в первенстве Санкт-Петербурга среди игроков 2007 года рождения и был хорошим вратарем. У его окружения нет предположений, почему могла произойти такая трагедия

В Санкт-Петербурге под окнами многоэтажки нашли тело 16-летнего игрока хоккейного клуба “Динамо-Форвард”. Причина и обстоятельства смерти подростка пока неизвестны, сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, тело школьника нашли прохожие под окнами 26-этажного дома.

“Причины смерти неизвестны, не в курсе. С мамой разговаривал, подробностей не было”, – сказал тренер клуба Сергей Ильющенко.

Также спортсмен отметил, что подросток не был замечен в пагубных привычках, а коллектив команды был хорошим, сообщает KP.ru.

Правоохранители ведут расследование происшествия. С родителями работают следователи, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Красноярске пропал 20-летний баскетболист клуба “Барнаул” Антон Петухов. Он упал с моста в реку утром 30 декабря. Поиски спортсмена продолжаются.

Взято отсюда