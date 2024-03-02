Поврежденный дом в Питере Фото: vk.com/spb_today

По данным местных СМИ, в жилую пятиэтажку врезался беспилотник. Пострадавших нет. Официально причину ЧП пока не сообщали

Утром 2 марта в Санкт-Петербурге произошел взрыв в жилом доме на Пискаревском проспекте, сообщает “Фонтанка”. Причиной, по данным издания, стал беспилотник.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС. Территория дома оцеплена, по двору разбросаны обломки.

“Частично пострадало остекление балконов двух домов. Жители пострадавших квартир эвакуированы. Возглавил оперативный штаб. Одна из приоритетных задач – оценить характер повреждений для оказания необходимой помощи жителям”, – сообщил в Telegram-канале губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

По сведениям Telegram-канала Shot, целью БПЛА была питерская нефтебаза “Ручьи”, поврежденный дом находится в километре от нее.

Взято отсюда