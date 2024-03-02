реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Санкт-Петербурге беспилотник упал на жилую пятиэтажку

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Санкт-Петербурге беспилотник упал на жилую пятиэтажку

Поврежденный дом в Питере Фото: vk.com/spb_today

По данным местных СМИ, в жилую пятиэтажку врезался беспилотник. Пострадавших нет. Официально причину ЧП пока не сообщали

Утром 2 марта в Санкт-Петербурге произошел взрыв в жилом доме на Пискаревском проспекте, сообщает “Фонтанка”. Причиной, по данным издания, стал беспилотник.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС. Территория дома оцеплена, по двору разбросаны обломки.

“Частично пострадало остекление балконов двух домов. Жители пострадавших квартир эвакуированы. Возглавил оперативный штаб. Одна из приоритетных задач – оценить характер повреждений для оказания необходимой помощи жителям”, – сообщил в Telegram-канале губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

По сведениям Telegram-канала Shot, целью БПЛА была питерская нефтебаза “Ручьи”, поврежденный дом находится в километре от нее.

Взято отсюда

горняк22 телеграм
Диетолог рассказал о самых безвредных вариантах фастфуда

Диетолог рассказал о самых безвредных вариантах фастфуда

По версии диетолога, самый безвредный фастфуд — шаурма и пицца,…

Узнать больше
Ми-ми лапки, «дамские угодники». 11 идей, куда сходить в Барнауле на ближайшей неделе

Ми-ми лапки, «дамские угодники». 11 идей, куда сходить в Барнауле на ближайшей неделе

Altapress.ru придумал, как провести эту неделю, чтобы не заскучать: посмотреть…

Узнать больше
Два непримечательных здания изменят до неузнаваемости в Барнауле

Два непримечательных здания изменят до неузнаваемости в Барнауле

На градостроительном совете в Барнауле показали возможное преображение двух зданий…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp