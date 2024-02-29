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В Санкт-Петербурге нашли мумию пожилого мужчины после прорыва трубы в доме

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В Санкт-Петербурге нашли мумию пожилого мужчины после прорыва трубы в доме

Полиция Фото: pixabay.com

Сотрудники жилищно-коммунального хозяйства обратили внимание на почтовый ящик мужчины. В нем за семь лет накопилась целая гора писем

В Санкт-Петербурге 28 февраля в одной из квартир нашли мумию пожилого мужчины. По данным “Известий”, он умер семь лет назад.

Тело хозяина квартиры нашли в результате прорыва трубы. Сотрудники ЖКХ обратили внимание на его почтовый ящик, который был набит горой писем по оплате коммунальных услуг. При этом двери в квартиру были закрыты, а соседи все это время не чувствовали никаких запахов, исходящих из жилища.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе в подвале заброшенного дома нашли мумии двух мужчин – отца и сына. По версии следствия, их в мае 2022 года убил 40-летний родственник, после чего сбросил тела в погреб своего дома.

Взято отсюда

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