В Санкт-Петербурге произошел крупный пожар на складе Wildberries

Пожару присвоен повышенный ранг № 5

В Санкт-Петербурге загорелся склад маркетплейса Wildberries, сообщает РИА Новости. На данный момент люди эвакуированы. На месте работают сотрудники МЧС.

Площадь пожара в складском комплексе в Пушкинском районе составляет около 50 тысяч кв. метров. К ликвидации пожара привлечено от МЧС 25 единиц техники и 112 человек личного состава.

Пожару присвоен повышенный ранг № 5.

Причины возникновения пожара устанавливаются.

яндекс погода , точная погода на 10 ,

Взято отсюда