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В Санкт-Петербурге произошел крупный пожар на складе Wildberries

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В Санкт-Петербурге произошел крупный пожар на складе Wildberries

Пожару присвоен повышенный ранг № 5

В Санкт-Петербурге загорелся склад маркетплейса Wildberries, сообщает РИА Новости. На данный момент люди эвакуированы. На месте работают сотрудники МЧС.

Площадь пожара в складском комплексе в Пушкинском районе составляет около 50 тысяч кв. метров. К ликвидации пожара привлечено от МЧС 25 единиц техники и 112 человек личного состава.

Пожару присвоен повышенный ранг № 5.

Причины возникновения пожара устанавливаются.

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