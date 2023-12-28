Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Санкт-Петербурге прошла предновогодняя встреча глав государств СНГ

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В Санкт-Петербурге прошла предновогодняя встреча глав государств СНГ

Президент России перед Новым годом традиционно пригласил коллег из СНГ на неформальную встречу

В Санкт-Петербурге прошла неформальная встреча глав государств СНГ, которую традиционно собирает перед Новым годом президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

Глава государства коллег из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана нпригласил к общению не за столом переговоров, а в ходе экскурсии по дворцово-парковым комплексам Санкт-Петербурга.

Днем во вторник лидеры стран Содружества приехали в музей-заповедник “Павловск”, посетили Царское село и Петергоф. Президенты Азербайджана и Белоруссии Ильхам Алиев и Александр Лукашенко позднее проводили двустороннюю встречу и не смогли присутствовать в Павловске, где гостей встречал хор рождественскими колядками.

После экскурсии по дворцу в одном из его залов для лидеров стран СНГ дали небольшой концерт: симфонический оркестр “Северная симфония” и его солисты — виолончелист Сергей Ролдугин и скрипач Павел Милюков — исполнили несколько классических вальсов и романсов. Провел закрытый концерт для глав государств спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

погода , погода в краснодаре ,

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Происшествия

В Бийске 14-летний подросток получил тяжелую травму, катаясь на снегокате в лесопарке

29.12.2023

 Происшествия

Перенесший инфаркт Боярский обследуется в больнице в Петербурге

29.12.2023

 Происшествия

Блиновская оспорила требование ФНС о выплате более 1,4 млрд рублей налогов

29.12.2023

 Происшествия

Ремонтная бригада устранила дефект теплосети в Барнауле

29.12.2023

 Происшествия

Такой день. Алтайский депутат на выборах президента и розыск за летальный наезд

29.12.2023

 Происшествия

В Бийске при катании на снегокате пострадал подросток

29.12.2023

 Происшествия

Жительница Барнаула поблагодарила доброжелательного кондуктора троллейбуса

29.12.2023

 Происшествия

В Барнауле очищают улицы после снегопада

29.12.2023

 Происшествия

Снегодождь пойдет в алтайском крае 29 декабря

29.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix