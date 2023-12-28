В Санкт-Петербурге прошла предновогодняя встреча глав государств СНГ

Президент России перед Новым годом традиционно пригласил коллег из СНГ на неформальную встречу

В Санкт-Петербурге прошла неформальная встреча глав государств СНГ, которую традиционно собирает перед Новым годом президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

Глава государства коллег из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана нпригласил к общению не за столом переговоров, а в ходе экскурсии по дворцово-парковым комплексам Санкт-Петербурга.

Днем во вторник лидеры стран Содружества приехали в музей-заповедник “Павловск”, посетили Царское село и Петергоф. Президенты Азербайджана и Белоруссии Ильхам Алиев и Александр Лукашенко позднее проводили двустороннюю встречу и не смогли присутствовать в Павловске, где гостей встречал хор рождественскими колядками.

После экскурсии по дворцу в одном из его залов для лидеров стран СНГ дали небольшой концерт: симфонический оркестр “Северная симфония” и его солисты — виолончелист Сергей Ролдугин и скрипач Павел Милюков — исполнили несколько классических вальсов и романсов. Провел закрытый концерт для глав государств спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

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Взято отсюда