То, как именно лев смог атаковать школьницу, не уточняется. Известно, что он содержался в вольере на территории одного из предприятий

В Саратове 14-летнюю девочку покусал лев. Школьницу госпитализировали с травмами рук, сообщает СУ СКР по региону в Telegram-канале.

Лев находился в вольере на территории одного из предприятий в Ленинском районе. Животное нанесло телесные повреждения девочке.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, следователи проводят проверку.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области кавказская овчарка напала на четырехлетнюю девочку. Прибывшие медики констатировали смерть ребенка.

Взято отсюда