В Сбере предупредили россиян: так вы деньги точно потеряете

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09 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. В последнее время были обнаружены новые способы мошенничества, используемые преступниками для кражи личных данных и денежных средств российских граждан. Крупнейший российский банк, Сбербанк, рассказал о новой схеме, которую злоумышленники активно используют. Они представляются сотрудниками банка и обманывают потенциальных жертв, используя демонстрацию экрана. Как пишут «Известия».

Мошенники связываются с клиентами через аккаунты, которые оформлены как официальные страницы финансовых организаций. Их первое действие – узнать, обновили ли клиенты мобильное приложение банка. В случае, если клиент еще не обновил приложение, мошенники предлагают свою помощь. Предполагается, что помощь будет оказывать якобы сотрудник профильного отдела финансовой организации. Однако для оказания помощи, им требуется трансляция экрана у потенциальной жертвы.

Банк предупреждает, что во время таких звонков злоумышленники могут получить доступ ко всей необходимой им информации, которая позже может использоваться в их личных целях. Эта информация включает в себя номера банковских карт, их количество, суммы на счетах клиента, а также смс-сообщения от банков. Предоставленные данные позволяют преступникам не только похитить средства, но и оформить кредиты на имя своей жертвы.

Фото: rs-01.ru

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Автор: vizitka01

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