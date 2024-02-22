В селах Алтайского края работают передвижные диагностические комплексы

Передвижные медицинские комплексы Краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики функционируют с целью повышения доступности диагностических медицинских услуг населению, в том числе, поживающему в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах края.

График работы передвижных ФЛЮОРОГРАФОВ:

26.02, 27.02, 29.02,01.03.2024 – г. Барнаул, ул. Ползунова, 23 (по предварительной записи по телефону: 8(3852) 63-18-43)

26.02-01.03.2024 – работа в населенных пунктах Тюменцевского района:

26.02.2024- с. Урывка

27.02.2024 – с. Шарчино

28.02.2024 – с. Березовка

29.02.2024 – с. Королевка

01.03.2024 – с. Вылково

График работы передвижных МАММОГРАФОВ:

26.02-01.03.2024 – работа в населенных пунктах Тюменцевского района:

26.02, 27.02.2024 – с. Тюменцево

28.02.2024 – с. Шарчино

29.02.2024 – с. Вылково

01.03.2024 – с. Королевка

26.02-29.02.2024 – работа в Мамонтовском районе (на территории КГБУЗ «Мамонтовская ЦРБ», с. Мамонтово, ул. Победы, 267).

Напомним, что профилактические осмотры и диспансеризация позволяют выявить на ранней стадии многие неинфекционные хронические заболевания, борьба с которыми предусмотрена рамках национального проекта «Здравоохранение».

Взято отсюда.

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