В селах Алтайского края работают передвижные диагностические комплексы

Передвижные медицинские комплексы Краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики функционируют с целью повышения доступности диагностических медицинских услуг населению, в том числе, поживающему в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах края.
График работы передвижных ФЛЮОРОГРАФОВ:
26.02, 27.02, 29.02,01.03.2024 – г. Барнаул, ул. Ползунова, 23 (по предварительной записи по телефону: 8(3852) 63-18-43)
26.02-01.03.2024 – работа в населенных пунктах Тюменцевского района:
26.02.2024- с. Урывка
27.02.2024 – с. Шарчино
28.02.2024 – с. Березовка
29.02.2024 – с. Королевка
01.03.2024 – с. Вылково
График работы передвижных МАММОГРАФОВ:
26.02-01.03.2024 – работа в населенных пунктах Тюменцевского района:
26.02, 27.02.2024 – с. Тюменцево
28.02.2024 – с. Шарчино
29.02.2024 – с. Вылково
01.03.2024 – с. Королевка
26.02-29.02.2024 – работа в Мамонтовском районе (на территории КГБУЗ «Мамонтовская ЦРБ», с. Мамонтово, ул. Победы, 267).
Напомним, что профилактические осмотры и диспансеризация позволяют выявить на ранней стадии многие неинфекционные хронические заболевания, борьба с которыми предусмотрена рамках национального проекта «Здравоохранение».
Взято отсюда.
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