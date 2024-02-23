В селах Алтайского края за день погибли при пожарах два человека

В одном случае причиной стала неосторожность при курении
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
23 февраля в Алтайском крае произошло сразу несколько трагических пожаров. Об этом сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по региону.
Так, в селе Быстрый Исток в результате пожара погибла 73-летняя женщина. Возгорание ликвидировали на площади 54 квадратных метра. Причина выясняется.
В поселке Речной при пожаре погиб 85-летний мужчина. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Предположительно, причиной трагедии стала неосторожность при курении.
В поселке имени Калинина при пожаре на площади 64 “квадратах” пострадал 80-летний пенсионер. Он получил ожоги. Предварительная причина пожара – нарушение правил монтажа электрооборудования.
новости горняк
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