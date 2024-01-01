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В селе Романово по краевой адресной инвестиционной программе реконструируют два объекта культуры

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В селе Романово по краевой адресной инвестиционной программе реконструируют два объекта культуры

Это районная библиотека и Центр культуры и досуга. Что изменится после масштабных ремонтов?

Уже несколько месяцев творческие коллективы райцентра репетируют, где придётся, то в школе искусств, то в спортивной школе. Из родного ДК их выселили на полтора года. Тем временем, от зала, где они выступали раньше, остались одни стены. Центр культуры и досуга разобрали для реконструкции. Зданию 1975 года постройки она была необходима. Тем более, что Романовский район – одна из туристических зон региона. По краевой адресной инвестпрограмме на ремонт выделили 70 миллионов рублей. В процессе демонтажа обнаружили скрытые дефекты. На исправление добавили ещё 20 миллионов. Сдать объект подрядчик обещает в конце следующего года. Кроме зрительного зала, артисты ждут новые кабинеты. Ремонт делают и в районной библиотеке. Пока на втором этаже принимают читателей, предусмотрительно защитив книжные полки от строительной пыли, на первом уже закончили чистовую отделку. Раньше здесь было много маленьких кабинетов. Теперь два больших – для массовых мероприятий. Ещё бы мебель обновить. Этому зданию почти 75 лет. Библиотека в нём относительно недавно. Хотя, вообще, она существует в Романово почти 80 лет. Читателей всегда было много. И вот теперь ждут окончания ремонта, чтобы всё разложить по новеньким полкам.

Эльмира Мальцева

Взято отсюда.

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