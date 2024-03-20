В селе Вторая Каменка Локтевского района торжественно открыли реконструированный Дом культуры

Этот сельский клуб славится своими вокальными и танцевальными коллективами.

Концертные программы составляют, кстати, вместе с детьми. Цена капитального ремонта – около 6 млн руб. На эти деньги удалось сделать большой объём работ как внутри, так и снаружи. Здесь полностью заменили «одежду» сцены, кресла и освещение. На торжественное открытие нового «центра притяжения» приехал председатель АКЗС Александр Романенко. В ходе рабочей поездки в родной Локтевский район, он также посетил другие социально важные объекты: отремонтированные и нуждающиеся в ремонте.

Анастасия Соловьёва

Взято отсюда.

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