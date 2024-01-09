В сеть слили номер телефона актера из сериала “Слово пацана”

Исполнитель роли Зимы признался, что ему названивают каждые десять минут

Кадр из сериала “Слово пацана”

Актер Лев Зулькарнаев, исполнивший роль Зимы в популярном сериале “Слово пацана”, рассказал о том, что номер его телефона слили в сеть. Об этом он заявил в интервью каналу “КИНОТВ”.

“Мне буквально каждые десять минут, постоянно прозванивают, постоянно пишут”, – сказал актер.

Он добавил, что его жизнь очень сильно изменилась после выхода сериала, поскольку люди стали узнавать его на улице. Актер признался, что сейчас он часто думает о том, как не сойти с ума из-за навалившейся известности.

Отметим, что ранее Лев Зулькарнаев исполнял роли в фильмах “Экспресс”, “Шаляпин”, “Коса”, “Поехавшая”, а также “Волшебный участок” и “Цербер”, однако широкую популярность актер обрел именно после выхода “Слова пацана”.

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