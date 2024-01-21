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В Сети появилось видео ДТП на Коммунальном мосту в Бийске

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В Сети появилось видео ДТП на Коммунальном мосту в Бийске

ДТП в Бийске Фото: Прокуратура Алтайского края

Полицейские проводят проверку по поводу ДТП, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия

В соцсетях опубликовали момент ДТП на Коммунальном мосту в Бийске, где накануне столкнулись автомобиль и трамвай.

На кадрах видно, как ВАЗ 2112 вылетел прямо на трамвай. По данным бийской Госавтоинспекции, за рулем легковушки был 28-летний водитель.

В результате ДТП пассажиры машины, 34-летняя женщина и 13-летний ребенок, попали в больницу. Водитель также пострадал, но госпитализация ему не потребовалась.

Ранее на трассе А-321 “Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан” в Павловском районе произошло смертельное ДТП. Водитель и пассажир одной из машин скончались на месте

Взято отсюда

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