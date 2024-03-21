Алла Пугачева Фото: inst/@alla_orfey *

Публика отметила, что во время выступления на видео Пугачева выглядит бодрее, чем сейчас. На данный момент певица не выступает

В соцсетях появилось видео выступления певицы Аллы Пугачевой на частном мероприятии в Санкт-Петербурге. Она исполнила 11 своих хитов за внушительный гонорар, сообщает KP.ru.

Утверждалось, что видео было снято недавно, однако позже выяснилось, что оно из 2018 года. Поклонники отметили, что тогда Пугачева была бодрее. Сейчас звезда уже не дает концертов.

Близкая подруга певицы рассказала, что у Примадонны серьезные проблемы со здоровьем, хоть она никогда и не жаловалась. По ее словам, у артистки подагра с молодости. Кроме того, Пугачева испытывает проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Ранее сообщалось, что певица Алла Пугачева выпустила альбом впервые за последние 16 лет. В него вошла концертная запись ее сольника в Кремле. За первые два дня с момента релиза Пугачева заработала на скачиваниях альбома более 20 млн рублей.

* Фото: instagram.com, социальная сеть Instagram запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Взято отсюда