Алла Пугачева и Максим Галкин Фото: @maxgalkinru в Instagram**

Риэлтор по кипрской элитной недвижимости пояснила, что данные о покупке звездной четой элитных апартаментов это не больше, чем слухи

Певица Алла Пугачева пропала после начала войны между Израилем и Палестиной. Больше недели о ее местонахождении не было никаких новостей. Между тем появились догадки, что примадонна переехала на Кипр, пишет “МК”.

Пока это информация распространяется в виде слухов, которые своего подтверждения не нашли. Все началось с того, что одна из участниц местного кипрского чата рассказала, как видела Максима Галкина*.

“Галкин давал здесь концерт, который состоялся 20 октября. Я встретила его в аэропорту, он был вместе с дочерью. Ни сына, ни Аллы рядом не было. В городе их тоже никто до сих пор не заметил”, — утверждает женщина.

Также в СМИ появилась информация, что звездная чета могла приобрести апартаменты в элитной высотке One в Лимассоле. Однако риэлтор по кипрской элитной недвижимости Татьяна пояснила, что это не больше, чем слухи.

“Честно говоря, местные не особо следят за российскими знаменитостями, нам гораздо интереснее Шакира, которая приобрела здесь недвижимость”, – отметила собеседница.

Ранее подруга певицы портниха Любовь Аксенова заявила, что Пугачева не потеряла связи с родиной, несмотря на почти два года, проведенных за рубежом.

Источник

город горняк

горняк22