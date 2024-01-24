А вы съели бы такое?

В соцсетях набирает обороты новый тренд — сотни людей показывают, как сделать мороженое, главный ингредиент для которого можно найти в ближайшем сугробе. Пока блогеры упражняются в изобретательности, предлагая все новые рецепты, мы решили узнать у врачей, насколько безопасны такие десерты.

С чего всё началось

Вирусное видео опубликовала актриса Риз Уизерспун — звезда показала, как приготовить «снежно-соленый чоккочино». На видео она загребает полную кружку снега, добавляет сироп со вкусом соленой карамели и шоколада, а затем заливает в кружку холодный кофе.

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Видео: Nasrothschild / YouTube.com

Видео с рецептом «снежно-соленого чоккочино» от Риз Уизерспун пользователи посмотрели больше четырех миллионов раз, и вслед за голливудской звездой, внезапно открывшей в себе кулинарные таланты, начали предлагать собственные рецепты сводящего зубы десерта. В ход идет сгущенное молоко, ваниль, красители — да всё подряд. Но главный ингредиент — снег — остался неизменным.

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Видео: Dylan Lemay / YouTube.com

Несмотря на то, что некоторые блогеры показывают, что стараются брать только верхние слои сугроба, которые ни с чем не контактировали, у многих всё равно возникают опасения насчет безопасности такого десерта.

Насколько безопасно мороженое из снега

Врачи, узнав о таком поразительном десерте, первым делом напомнили, что есть снег всё-таки не рекомендуется. Каким бы чистым он ни казался.

— В первую очередь потому, что он может содержать вредные для здоровья химические соединения и тяжелые металлы: свинец, кадмий, ртуть, полициклические ароматические углеводороды, — отмечает врач-эксперт Ольга Уланкина, — они попадают в атмосферу с выхлопными газами и промышленными выбросами, а затем частично оседают вместе со снегом.

Ольга Уланкина, кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест». С 2002 года — старший научный сотрудник НЦАГиП им. В. И. Кулакова, с 2019 года — врач акушер-гинеколог Центра акушерства и гинекологии ФМБА России.

Причем тяжелые металлы, о которых говорит врач, содержатся не только в сугробах у дороги, но и вдалеке от проезжей части.

— Тяжелые металлы даже в небольших дозах способны оказывать токсическое действие на организм, приводя к нарушению работы почек и печени, включая почечную недостаточность, гепатит или цирроз, аллергическим высыпаниям или зуду, повреждению периферических нервов и даже задержке развития, — предупреждает Ольга Уланкина, — Полициклические ароматические углеводороды ассоциируются с повышенным риском развития различных видов рака, включая рак легких, кожи и мочевого пузыря.

Врач-терапевт Татьяна Тарадеева предлагает провести эксперимент и набрать снега из самого чистого сугроба, который вы найдете.

— Если растопить визуально белоснежный снег, то скорее всего вода будет мутной с частицами грязи, — заявила Татьяна Тарадеева. — Заблуждением является и теория, что чистый снег можно набрать во время снегопада в собственную чистую емкость, так как и снег, и дождь впитывают аэрозольную взвесь частиц, содержащуюся в газовой атмосфере — в воздухе.

Татьяна Тарадеева, врач-терапевт ИНВИТРО-Поволжье. В 2004-м окончила Оренбургскую Государственную Медицинскую Академию по специализации «лечебное дело», в 2020 году получила диплом в Самарском Государственном Медицинском Университете по специализации «Терапия».

Врачи подчеркивают, что если съесть снег однажды, то ничего плохого, скорее всего, не случится, но регулярное употребление такого десерта может серьезно навредить.

И тяжелые металлы — это еще полбеды. Кроме них, в снегу могут оказаться и живые организмы, и мы вряд ли захотим мороженое с такой начинкой.

— Снег может содержать различные микроорганизмы, включая болезнетворные бактерии и вирусы из воздуха или почвы, а в редких случаях — и яйца паразитов, — заявила Ольга Уланкина. — Поэтому у людей со слабым иммунитетом мороженое из снега может вызвать расстройство желудка, ротавирусную инфекцию или глистную инвазию.

Если же вы всё-таки решитесь попробовать необычный десерт, врач советует держать поблизости активированный уголь и запас чистой воды. Когда вам станет плохо от снежного мороженого, выпейте их — это поможет организму быстрее избавиться от микробов и токсинов. Ну а когда результатом экспериментальной дегустации станут рвота или диарея, тут уже никакой уголь не поможет — лучше сразу обращаться к врачу. Он, конечно, удивится вашему рациону, но также распишет порядок действий, который спасет ваше здоровье.

— В детстве многим из нас говорили «не ешь снег и сосульки — они грязные», что правда, — заключила Татьяна Тарадеева, — и поэтому удивительно, что такой рецепт сейчас становится популярным и трендом, исходящим от взрослых.

Взято Источник

24.01.2024