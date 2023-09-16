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В Севастополе задержали участника ОПГ по делу о заказных убийствах

ГОРНЯК2201 mins

Следователи. Следственный комитет Фото: Следственный комитет РФ по Алтайскому краю

Следователи вновь взяли след влиятельной когда-то группировки. Они задержали члена ОПГ, который, предположительно, причастен к заказным убийствам

В Севастополе 7 сентября задержали члена знаменитой ОПГ “Герат-Урал” по фамилии Рогожкин. Его отправили в СИЗО, сообщает newssome.ru.

По данным источника, “Герат-Урал” – это группировка родом из 90-х из Нижнего Тагила. Она состояла из ветеранов, прошедших Афган (Герат – город в Афганистане).

По версии следствия, задержанный в 90-е расстрелял “авторитетного бизнесмена” по приказу своего босса — Андрея Селезнёва, возглавлявшего ОПГ.

Следователи раскрыли сразу три убийства, которые почти 30 лет назад были совершены на Урале. Так, в марте 1994-го двое киллеров расстреляли в таксопарке Нижнего Тагила “авторитета” Владимира Малыгина, у которого была репутация “беспредельщика”.

Осенью 1995 в городе погиб ещё один “авторитет” Юрий Смирнов. Ещё через год в Екатеринбурге убили из автоматов гендиректора компании “Тагмед” Андрея Ермолаева и его телохранителя.

Силовики сделали вывод, что все эти убийства заказал Андрей Селезнёв (кличка Селя). Его группировка была одной из самых влиятельных в регионе: в неё входили “афганцы”, которые брали “дань” с местных коммерсантов и отдавали часть “прибыли” на благотворительность. Однако к 1994 году в Нижнем Тагиле группировки стали делить сферы влияния, и Селезнев решил разобраться с частью конкурентов.

Однако в 2000 году Селезнева и его группировку разгромили силовики, а сам “авторитет” получил 7,5 лет колонии: он пошёл на сделку со следствием, рассказав об участии в одном из убийств.

Позже следователи вновь вышли на след ОПГ. По их версии, одним из убийц Смирнова и Ермолаева в Нижнем Тагиле был “селезнёвец” – некий Рогожкин. Также нашлись киллеры Малыгина: одного из них допросили в качестве свидетеля, а второй, как выяснилось, покончил с собой ещё в 1998 году.

Селезнева в очередной раз задержали по делу о трёх новых заказных убийствах, однако под стражу его заключать не стали — сейчас его отправили под домашний арест.

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